Pour la 19e édition du Défi Natation de Berthier-sur-Mer le 24 juin dernier, 96 nageurs ont pris le départ. Les participants ont fait le parcours de 2,5 km à partir de la marina accompagnée de 75 kayakistes.

La compétition amicale a été remportée par David Pouliot de Beaumont avec un temps de 28 min 11, suivi de près par Charles Antoine Corriveau-Bonostro et Nicolas Knap de Québec. Chez les femmes, on retrouve au sommet du podium Amélie Vaillancourt de Québec, avec un chrono de 31m14. Elle était suivie de Nancy Thibault de Montmagny et de Stéphanie Rozon de Saint-Jean-Port-Joli.

L’édition 2025 regroupait des nageuses et nageurs âgés de 10 à 81 ans de tous les calibres. Le comité organisateur remercie chaleureusement les bénévoles, les accompagnateurs, les membres à la sécurité et les commanditaires qui ont participé à la réussite de l’événement.