Huit athlètes participeront aux Jeux du Québec

La 59e Finale des Jeux du Québec débutera le 25 juillet prochain à Trois-Rivières. Cette année, 183 athlètes représenteront la région administrative de Chaudière-Appalaches, dont huit des MRC de Montmagny et L’Islet.

Six jeunes évoluent en athlétisme, soit Coralie Canuel, Aurélie Fortin, Xavier Gamache et Béatrice Gaudreau, tous de Montmagny, Naïma Guay de Saint-Jean-Port-Joli et Émile Rivard de Cap Saint-Ignace. Delphine Gaudreau de Cap-Saint-Ignace prendra part à la compétition en volley-ball et Mélody Simard de Montmagny en natation.

Le Bloc 1 se déroule du 25 au 29 juillet alors que le Bloc 2 est prévu du 29 juillet au 2 août 2025. L’athlétisme et le volleyball sont dans la première partie alors que la natation est dans les disciplines prévue au deuxième bloc. En 2023, la région de Chaudière-Appalaches avait terminé 6e au classement avec 37 médailles remportées.

Parmi les athlètes à surveiller, Mélody Simard, 14 ans, est identifiée, car elle a terminé deuxième à la sélection régionale. Elle a également partagé être la première de son club à prendre part à la compétition depuis 2018 et s’être fracturé la main à deux endroits lors d’une compétition en mai 2024, mais qu’elle a tout de même continuée à nager avec la main cassée, car elle tenait à se qualifier pour le championnat québécois.