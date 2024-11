Des matchs de la LHOM corsés

La 6e semaine de la Ligue de hockey Olympique Accent Meubles de Montmagny a offert des matchs intenses. Le Restaurant à la Rive a dominé Armoires Mathurin avec une victoire de 8 à 2. Jean-Michel Caron a ouvert le score, suivi par Benoit Picard pour un avantage de 2-0. Vincent Boulet a tenté de réduire l’écart, mais Olivier Chouinard a rapidement répliqué, marquant le premier de ses trois buts. Charles-Olivier Thibault a aussi ajouté un but, portant la marque à 3-2 en fin de première période. En deuxième et troisième périodes, le Restaurant à la Rive a marqué cinq autres buts, scellant leur victoire.

Le match entre le Groupe MG et OK Pneus André Ouellet a été plus serré, avec une victoire de 2 à 1 pour le Groupe MG. Pierre-Alexandre Vézina a ouvert le score, suivi par l’égalisation rapide de Jonathan Chouinard. Francis Nicole a finalement marqué le but décisif pour le Groupe MG, qui conserve la tête du classement avec deux points d’avance.

Pierre-Alexandre Vézina et Olivier Chouinard ont été désignés respectivement joueurs défensif et offensif de la semaine.