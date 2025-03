Deux jeunes du Club Magny-Gym se distinguent en Parkour

Edouard Labrecque et Gabriel Delisle, du Club Magny-Gym, se sont signalés les 15 et 16 mars dernier lors de la deuxième Coupe Québec Parkour, après seulement un an d’exercice de la gymnastique.

Edouard, 14 ans, a volé la vedette dans la catégorie Freestyle niveau 1 (14-16 ans) en décrochant la première place. Sa créativité et sa maîtrise des mouvements ont conquis les juges et le public. Quant à Gabriel, 13 ans, il s’est également hissé au premier rang de la catégorie Freestyle niveau 1 (11-13 ans), à sa toute première compétition. Son énergie et son audace l’ont propulsé sur la première marche du podium.

Fort de ces succès, le duo de jeunes athlètes est plus que jamais motivé à poursuivre son entraînement, en vue de la finale de la Coupe Québec. « Ces résultats sont le reflet du travail acharné des athlètes, mais aussi du soutien indéfectible des entraîneurs », a souligné le directeur général du Club, Robert McKay.