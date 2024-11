Changement à la direction de Magny-Gym

Le Club Magny-Gym annonce le départ de sa drectrice générale, Andrée-Anne Caron. Depuis son embauche en 2018 en tant que coordinatrice des événements, sa nomination en mai 2022, celle-ci a incarné l’engagement, la passion et le dévouement et s’est investie corps et âme pour offrir le meilleur aux gymnastes, grâce à son dynamisme et sa vision le club a franchi des étapes importantes.

L’organisation lui adresse également des sincères remerciements pour toutes ses années de service, pour les sourires partagés et les souvenirs laissés derrière elle. Certes, sa présence lui manquera, mais elle lui souhaite tout le succès et le bonheur dans ses nouvelles aventures.

Par le fait même, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Magny-Gym annonce la nomination Robert McKay en tant que directeur général. Il le rejoint avec une expérience impressionnante et un parcours qui démontre une passion sincère pour le sport et l’engagement communautaire.

Il compte plusieurs années d’expertise dans différents secteurs. En qualité d’d’entraîneur certifié de la Fédération Gymnastique Québec, il apporte avec lui ses compétences techniques développées au cours de nombreuses années. Son expertise couvre les techniques de base et avancées des disciplines de la gymnastique, ainsi qu’une connaissance approfondie des principes de la physiologie, assurant ainsi un encadrement sécuritaire et efficace pour les gymnastes. (LOB)