Les athlètes de Magny-Gym soulignent la fin de la saison

Le Club Magny-Gym a accueilli le 1er juin dernier, au sein de L’École Secondaire Louis-Jacques Casault, une démonstration de gymnastique marquant la fin de l’année gymnique. L’événement s’est déroulé dans les gymnases et la palestre de l’école, réunissant des gymnastes de tous âges, dès 18 mois, venus présenter à leurs parents et à leurs familles leurs compétences acquises tout au long de l’année.

L’organisation souhaite remercier les bénévoles et les entraineurs qui s’impliquent pour l’organisation et la tenue de ce genre d’entrainement, car il serait de plus en plus difficile d’en recruter. « Nous vivons un manque de bénévoles qui risque de mettre en péril ce type d’événement. Le Conseil d’Administration se penchera sur de nouvelles stratégies pour recruter davantage de bénévoles afin d’assurer la pérennité des événements et compétitions organisés par le Club. Quoi qu’il en soit, nous nous considérons choyés de bénéficier de l’implication de plusieurs de nos membres », affirme la directrice de Magny-Gym Andrée-Anne Caron. (LOB)