Le Club de gymnastique Magny-Gym lance sa campagne corporative de financement annuelle et les présidentes seront Isabelle Robin et Isabelle Mimeault, membres de la fondation Les Enfant d’cœur.

Mme Mimeault est elle-même maman d’une gymnaste au sein du club et est témoin des effets bénéfiques de la pratique de se sport autant sur la santé physique que mentale.

Les deux présidentes invitent les entreprises à prendre part à cette campagne qui serait cruciale pour les activités du club et l’aidera à poursuivre son projet d’équiper le complexe sportif et culturel en santé durable avec des équipements de qualité, de renforcer les programmes de formation et de développer de nouvelles infrastructures pour offrir aux athlètes de la région un cadre d’entrainement propice et à la hauteur de leur potentiel.