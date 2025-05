Magny-Gym brille à la Coupe Provinciale et épate au saut

Le Club Magny-Gym annonce la qualification provinciale d’Ophélie Messervier pour le volet individuel de la prestigieuse Coupe Provinciale qui se tiendra à l’Aréna de Montmagny du 23 au 25 mai prochain. Avec une note cumulative de 36,992 sur 40, la jeune athlète s’est classée 8e sur 84 gymnastes, un résultat qui la propulse au rang des meilleures de sa catégorie.

Si Ophélie est attendue sur la scène provinciale, Prudence Lemieux, elle, a réalisé la meilleure note au saut: 9,750 sur 10. Un saut parfait, puissant et maîtrisé.

Magny-Gym continue d’offrir un encadrement de qualité à ses athlètes, misant sur le développement autant personnel que sportif. Ophélie et Prudence sont la preuve vivante qu’avec du travail, de la résilience et un brin de magie, tout devient possible, selon le club magnymontois. (LOB)