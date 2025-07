Exposition « L’épopée du hockey à Montmagny » : encore plus d’objets, de souvenirs... et de passion

Forte de l’engouement suscité l’an dernier, l’exposition « L’épopée du hockey à Montmagny » est de retour à la Maison sir Étienne-Pascal-Taché pour une deuxième saison. Grâce à la contribution de nombreux citoyens, l’exposition s’est enrichie de nouveaux objets inédits qui raviront les adeptes de hockey et les nostalgiques d’une époque marquante.

Parmi les ajouts les plus remarquables, soulignons des pièces significatives de la carrière de l’ancien gardien originaire de Montmagny, Michel Dufour, soit : Le masque qu’il a porté durant une bonne partie de son stage junior au début des années 1970. Son manteau de la première édition des Canotiers de Montmagny Jr B de 1971 et son trophée de meilleur gardien de but remporté lors de l’édition 1967 du Tournoi pee-wee de Montmagny, alors qu’il défendait le filet des Rockets de Montmagny, première équipe locale à remporter le tournoi.

Rappelons que l’exposition met en valeur quelque 160 clichés d’époque, une trentaine d’objets et des capsules vidéo, dans lesquelles on peut entendre des souvenirs de personnes ayant fait vivre le hockey à Montmagny.

Une reproduction de vestiaire, au cœur de l’exposition, présente chandails et manteaux originaux ou fidèlement reproduits, rappelant les couleurs des équipes ayant marqué les décennies passées.

Réalisée par la Ville de Montmagny en collaboration avec la Société d’histoire de Montmagny, cette exposition est rendue possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec.