L’Everest baisse pavillon à domicile

« On a montré une belle force de caractère pour revenir dans le match, mais ça aurait été plaisant de commencer la joute en même temps que tout le monde. La première période a été difficile pour nous », a mentionné l’entraîneur-chef de l’Everest, Simon Labrecque. La première période a été axée sur l’offensive, avec six buts inscrits par les deux formations du circuit LHJQ AAA.

Dès les premières minutes, Gianluca Luciano Guarnieri a ouvert le pointage pour donner une avance de 1-0 aux visiteurs. Par la suite, l’attaquant de l’Everest, Félix Riverin, a égalisé la marque avec son 10e but de la campagne. Néanmoins, quelques instants plus tard, les Rangers ont enfilé trois buts coup sur coup pour se donner une avance de 4-1. Malgré tout, en fin de période, Xavier Fournier a marqué un but en avantage numérique, redonnant espoir aux partisans présents à l’aréna de Montmagny.

Lors du second vingt, Tommy Bouchard a inscrit le seul but de la période. Cette réalisation en avantage numérique a permis aux locaux de revenir dans le match avec un déficit d’un seul but après deux périodes de jeu.

Une dernière période décisive

Dès les premiers instants du dernier vingt, Thomas Bégin a créé l’égalité avec son quatrième but de la campagne. Malgré les efforts considérables déployés par la troupe de Simon Labrecque, les Rangers ont enfilé deux buts en fin de période pour remporter le duel par le pointage de 6-4.

Malgré la défaite, Simon Labrecque a une opinion nuancée de la joute opposant son équipe aux Rangers. « Autant en avantage numérique qu’en désavantage numérique, les unités spéciales ont fait un bon travail. C’est vraiment défensivement que je trouvais qu’on était très mêlés dans notre zone. On tombait parfois dans la lune. »

Les favoris locaux reprendront la route vendredi pour affronter le Laval Jr au Colisée de Laval, dès 19h30.