La division Sportsman Junior à l’Autodrome Montmagny en 2025 : Une place de choix réservée aux jeunes pilotes

Afin de concrétiser ce projet, les dirigeants de l’Autodrome Montmagny ont procédé cette semaine à la nomination de Marc-André Lapointe à titre de responsable du développement et de l’accompagnement des équipes de cette classe. Marc-André connaît bien cette division pour y être impliqué depuis 4 ans.

Les voitures de la division Sportsman Junior seront rigoureusement identiques à celles utilisées en Mini sportsman Québec. Les dirigeants de l’endroit souhaitent présenter les groupes Élite et développement comme on les connaît déjà depuis quelques années au Québec.

Une saison palpitante qui se conclura aux côtés la Série Nascar Canada

La saison inaugurale de la division Sportsman Junior locale comptera six courses. La grande finale réservée à ces petites voitures se tiendra le 21 septembre 2025 soit le même jour que celle de la Série Nascar Canada. Cette opportunité offrira à coup sûr une expérience et une visibilité exceptionnelles pour ces équipes et leurs commanditaires. Cette division sera la seule à être en piste à titre de classe de soutien lors de cet événement.

Une opportunité unique pour la relève

Les inscriptions pour la saison 2025 sont déjà ouvertes. Le coût de l’inscription est de 180$ pour la saison et inclus le montant pour la location du transpondeur. Les pilotes de cette classe seront admis gratuitement à l’Autodrome Montmagny lorsque ceux-ci participeront aux courses de leur division.