Le Club Magny-Gym brille se distingue

Le Club Magny-Gym a tenu une importante compétition les 18 et 19 janvier dernier, regroupant plus de 40 gymnastes.

Cette compétition a constitué une étape notable pour plusieurs membres du Club, alors qu’Amélie Dubé et Zoé Caron ont officié pour la première compétition en tant que juges, tandis que Annabelle Caron et Claudie Morin ont pris les rênes pour leur première expérience comme entraîneures. Ces moments symboliques témoignent de l’engagement continu du Club à développer des talents non seulement sur le tapis, mais également à l’extérieur de celui-ci.

En dépit d’une récolte de médailles un peu en deçà des attentes, cette compétition a permis au gymnastes et entraîneures de cibler des aspects techniques à améliorer en vue de la prochaine compétition régionale qui se tiendra en mars prochain. (LOB)