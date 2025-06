Boxup débarque à Montmagny

La Ville de Montmagny annonce l’arrivée d’une station BoxUp au parc Saint-Nicolas, une solution de prêt de matériel sportif et de loisir, offerte en collaboration avec l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) dans le cadre du Projet circonflexe | Prêt-pour-bouger.

Cette station connectée, accessible via une application mobile simple d’utilisation, permet à la population d’emprunter gratuitement des équipements pour bouger directement dans un espace public de proximité.

Cela signifie que les citoyens peuvent accéder gratuitement à une variété de matériel pour pratiquer des activités sportives et ludiques en plein air, en utilisant l’application mobile. La station de Montmagny permet d’emprunter, entre autres, des raquettes de pickleball, un frisbee, un jeu de pétanque, un ballon de volleyball et un ballon de basketball.

Montmagny est l’une des trois municipalités de la Chaudière-Appalaches, aux côtés de Thetford Mines et Dosquet, à avoir été sélectionnée pour participer au projet pilote BoxUp, déployé pour une durée de deux ans dans le cadre de l’initiative Circonflexe. L’objectif du projet est de faciliter l’accès aux loisirs actifs en rendant disponibles gratuitement des équipements durables, sécuritaires et adaptés. Les citoyens qui souhaitent utiliser la station peuvent, dès à présent, télécharger l’application BoxUp via l’App Store et Google Play pour emprunter de l’équipement lors de leur prochain passage au parc.

BoxUp est une entreprise suisse qui développe des stations de prêt de matériel sportif et récréatif, déjà implantées dans plusieurs pays. Au Québec, le programme Projet circonflexe | Prêt-pour-bouger, coordonné par les URLS, vise à multiplier les occasions de bouger en rendant l’équipement accessible, là où les gens vivent et se rassemblent. (LOB)