Bonne performance des Carcajous au jamboree de Saint-Anselme

Les Carcajous de Montmagny, une équipe de football composée de jeunes élèves de 5e et 6e années des écoles primaires Mgr Sirois (Cap Saint-Ignace), Saint-Nicolas, Saint-Pie X et Beaubien, ont participé au jamboree du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud à Saint-Anselme.

Les vingt-trois jeunes ont enregistré deux victoires, une défaite et un match nul. Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait de leur tout premier match de football en carrière.

Plusieurs belles performances individuelles ont été observées selon les responsables. Les deux quarts-arrière, Justin Guichard et Édouard Morissette, ont bien distribué le ballon, complétant plusieurs passes, dont deux passes de touché, en plus de marquer un majeur sur une longue course au sol. La receveuse de passes, Olivia Coulombe, a capté deux passes de touché. Les porteurs de ballon, William Dagenais, Zachary Robin et Arnaud Labonté, ont donné du fil à retordre aux défensives adverses en marquant six touchés au sol grâce à des courses enlevantes. Le demi défensif, Justin Coulombe, s’est illustré avec une multitude de plaqués, permettant de freiner les attaques adverses.

La saison des Carcajous se termine donc sur une note positive. Les élèves de 6e année qui le souhaitent pourront se présenter au camp d’entraînement des Grizzlys benjamins à la fin du mois d’août, lors de la rentrée des classes. (LOB)