Le volley-ball masculin de retour au collégial

Le Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny, a vu le retour du volley-ball collégial masculin. Les Gaulois sont donc maintenant représentés au volet compétitif, accompagnés de l’entraineur Denis Journeault. La formation jouera dans la troisième division Nord-Est en RSEQ.

Les Gaulois ont également été l’hôte du premier tournoi de la saison. L’équipe a réussi à obtenir deux victoires, contre le Cégep de Thetford et le Cégep Beauce-Appalaches, et a subi deux défaites, contre le Cégep de Matane et celui de Sherbrooke. L’entraineur ajoute que son équipe a toutefois été en mesure de remporter au moins une manche dans tous ses matchs.

M. Journeault ajoute que l’équipe a montré beaucoup de combativité au cours du tournoi et qu’elle est présentement au troisième rang du classement, mais à seulement deux points de la première position. Il croit donc que la saison s’annonce prometteuse pour la nouvelle formation.

L’équipe prendra part à son prochain tournoi du côté du Cégep de Thetford le 24 novembre prochain.