Les écoles primaires de Saint-François et Berthier parrainées par Les Enfants d’coeur

Les cyclistes de l’équipe Les Enfants d’cœur ont choisi cette année de parrainer l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de Berthier-sur-Mer et la Francolière, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dans le cadre du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie.

Les fonds recueillis grâce aux commandites seront remis à ces écoles pour financier des initiatives favorisant l’activité physique et l’adoption d’une saine alimentation chez les jeunes.

Afin d’atteindre son objectif financier et offrir un maximum de soutien aux écoles parrainées, la fondation Les Enfants d’cœur organise un tirage-bénéfice. Les billets sont en vente au coût auprès des cyclistes de l’équipe et des commerces participants, soit Thibault GM Montmagny, OK Pneus André Ouellet, boutique Double pas et VOSGYM. Les prix offerts sont un fat back électrique offert par RIKEN, une location de deux jours d’un Cadillac Lyric offert par Thibault GM Montmagny, deux abonnements de deux mois au VO2GYM et deux nuitées à La Cache à Maxime.