Les Grizzlys retrouvent le chemin de la victoire

Dimanche après-midi le 13 octobre dernier, sur terrain de l’école St-Charles de Bellechasse, les Grizzlys benjamins en enregistré leur troisième blanchissage de la saison. Une victoire de 17 à 0 sur l’Escouade de L’endroit. Encore une fois, la défensive a été sans pitié en limitant l’attaque d’adverse à dix premiers jeux. Les plaqueurs défensifs Henri Lemieux et Logan St-Amant ainsi que le secondeur William Dionne ont multiplié les plaqués faisant mal paraitre l’offensive adverse. Adam Gagnon a réussi une interception mettant fin à la poussé offensive de l’Escouade. L’attaque a connu un lent départ. Seulement un botté de placement de Victor Fortin a donnée avance de 3 à 0 aux Grizzlys. En deuxième demie, l‘offensive s’est mise en marche avec deux touché soit celui du quart arrière Jean-Christophe Lizotte sur une course au sol de 2 verges de Médéric Blouin sur une longue course de 13 verges.

Samedi 12 octobre, les Grizzlys juvénile devait jouer un match à St-Joseph de Beauce contre les Panthers, mais ceux-ci ont déclaré forfait. Ce match donne une victoire aux Grizzlys de 7 à 0.

Prochain match de l’équipe Benjamine sera vendredi soir le 18 octobre à 18h30 au stade Laprise contre le Mistral de Mont-Joli. De leur côté, l’équipe Juvénile recevra les Faucons de la Polyvalent St-François de Beauceville dimanche le 20 octobre à 11h30 dans ce qui est le dernier match de la saison régulière.