Magny-Gym brille à Lévis

Le Club de gymnastique Magny-Gym a participé à une compétition au Club L’Envol de Lévis le 7 et 8 février dernier. Selon les entraineurs des gymnastes, les résultats obtenus témoignent des efforts soutenus lors des entrainements et de leur désir de se dépasser.

Voici les résultats par catégorie :

R3 – 9-10 ans :

-Ophélie Dubé : 1re au saut, 2e aux barres, 6e au sol et 2e au cumulatif des appareils;

-Léonie Lambert : 5e aux barres, 6e à la poutre, une 3e au sol et 5e au cumulatif;

-Léa Roy : 3e au sol, 5e à la poutre et 8e au cumulatif;

-Clara Coulombe : 7e aux barres;

-Magalie Mercier : et 7e à la poutre.

R3 – 11-12 ans :

-Maëlly Dubé : 3e au saut, 3e au sol et 6e au cumulatif;

-Laurie Cloutier : 2e à la poutre, 6e au cumulatif;

-Camille Bernier : 5e au sol;

-Félixe Ouellet 8e aux barres et 5e à la poutre.

R3 – 13-14 ans :

-Mahélie Ouellet : 2e aux barres, 3e à la poutre, 4e au sol et 4e au cumulatif;

-Anaïs Cloutier : 1re au saut et 5e au cumulatif;

-Talie Normand : 2e au sol et 7e à la poutre;

-Maélie Dubé : 3e aux barres et 7e au sol;

-Zoé Bossé : 6e aux barres;

-Laurence Rioux : 4e au sol.

R3 – 15 ans et +

-Éliane Dumais : 1re aux barres, 2e à la poutre, 3e au sol et 2e au cumulatif;

-Jade Émond : 1re au saut, 3e à la poutre, 2e au sol et 3e au cumulatif.

R4 – 9-10 ans

-Abygaëlle Cloutier : 2e au saut, 3e à la poutre et 3e au cumulatif.

R4 – 11-12 ans

-Rosalie Coulombe : 3e aux barres, 3e à la poutre, 4e au sol et 1re au cumulatif;

-Élodie Coulombe : 2e au saut, 2e aux barres, 5e à la poutre et 2e au cumulatif;

-Marika Galimi : 6e place au saut;

Émilie Chouinard : 4e aux barres.

R4 – 13-14 ans :

-Myriam Théberge : 1re à la poutre, 6e aux barres et une 7e place au cumulatif.

R4 – 15 ans et + :

-Noémie Heinz-Deschamps : 1re à la poutre et au cumulatif;

-Loriane Morissette : 2e au cumulatif.