Plusieurs médailles pour Magny-Gym en terminant l’année

Les athlètes de Magny-Gym ont participé à la compétition du Club Gymnanic qui s’est tenue les 20 et 21 décembre derniers. Il s’agissait de la première évaluation Défi et compétition régionale de la saison et d’une première expérience dans ce type d’événements pour plusieurs jeunes. « Ce que nous avons vu cette fin de semaine dépasse les médailles et les classements. Nos gymnastes ont démontré des valeurs fondamentales : le respect, la persévérance et l’entraide. C’est exactement ce que nous souhaitons transmettre à Magny-Gym », souligne Robert McKay, directeur général du Club Magny-Gym.

Voici les gymnastes qui ont remporté un ruban ou une médaille lors de la compétition :

R4 – 11-12 ans :

-Élodie Coulombe : 1re en ex aequo au sol, 1re à la poutre, 3e au saut et 1re au total des appareils;

-Rosalie Coulombe : 8e au saut, 2e aux barres, 6e au sol et 5e au total des appareils;

-Emma-Jade De Bellefeuille : 1re en ex aequo au sol, 5e à la poutre et 8e au total des appareils;

-Émilie Chouinard : 1re aux barres, 7e au saut.

R4 – 13-14 ans :

-Myriam Théberge : 2e au saut, 5e aux barres, 1re à la poutre, 5e au sol et 1re au total des appareils.

R3 – 9-10 ans :

-Ophélie Dubé : 2e au saut, 2e aux barres, 7e au sol et 5e au total des appareils;

-Léonie Lambert : 7e au saut, 6e aux barres, 6e à la poutre et 6e au total des appareils;

-Magalie Mercier : 3e au saut et 7e au total des appareils ;

-Clara Coulombe : 3e aux barres et 8e au total des appareils;

R3 – 11-12 ans :

-Félixe Ouellet : 1re aux barres.

Dans la catégorie Défi, la performance de Marie-Félix Leblond lui a mérité une mention spéciale pour l’amplitude et la qualité de ses balancés aux sangles ainsi que celle de Lily Béland pour l’exécution fluide et maîtrisée de son pont à la poutre.