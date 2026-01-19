L’équipe Rocket League des Grizzlys se distingue au Canada

L’équipe de Rocket League des Grizzlys de Louis-Jacques-Casault a participé, le 6 décembre dernier, au Scholastic Invitational 25 de Esports Canada.

L’équipe des Grizzlys de Louis-Jacques-Casault était la seule équipe présente à représenter le Québec.

L’équipe a connu toute une performance dans la catégorie U18 en atteignant les demi-finales, s’inclinant seulement devant les champions de cette année, la puissante équipe albertaine des Samurais du Lethbridge Collegiate Institute.

L’École tient à féliciter ses joueurs, soit Christopher Mainville, Logan Paradis, Pierre-David Dugas et Nathaniel Blouin-Losier pour cette « belle réussite ». (LOB)