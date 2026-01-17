La Bourrasque : Montmagny lance une nouvelle fête d’hiver

La Ville de Montmagny annonce la tenue de La Bourrasque, une toute nouvelle fête d’hiver qui se déroulera les 21 et 22 février prochains.

Pensé comme un grand rendez-vous plein air, l’évènement invite la population à sortir, à bouger et à profiter pleinement de la saison froide.

Une activité phare

L’activité phare de la programmation se déroulera au parc Saint-Nicolas, le 21 février prochain, et mettra de l’avant le skijoring équestre.

Présentée en collaboration avec le Café Les Enfants perdus, cette performance marie l’univers western et les sports d’hiver. Le public verra des skieurs tirés à pleine vitesse par des chevaux galopants.

Pour compléter l’expérience, un chansonnier, un DJ et un service de bar transformeront le site en une véritable fête hivernale.

Les personnes intéressées à prendre part à l’évènement peuvent contacter l’organisation via la page Facebook de Montmagny Skijor.

Une programmation variée et accessible

La Bourrasque réserve bien d’autres surprises... Qu’il s’agisse de s’initier au hockey ou de prendre part aux courses hivernales au cœur du centre-ville, l’évènement promet de faire bouger Montmagny. L’ensemble de la programmation sera d’ailleurs bientôt dévoilée.