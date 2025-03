Mélisande Lavergne réussit un rare exploit en tir de précision

La Maître de 2e classe Mélisande Lavergne, cadette d’origine magnymontoise âgée de 15 ans, du Corps de cadets de la Marine Royale Canadienne de J.E. Bernier de L’Islet a réalisé un rare exploit en tir de précision le 6 mars dernier. Elle a réussi à atteindre dix diagrammes en plein centre avec dix plombs à dix mètres de distance avec sa carabine à plomb à air comprimé. Elle s’est vue décerner la distinction appelée le « Club des 100 » qui est parrainée par la Légion royale canadienne et par la Ligue des cadets de l’Armée du Canada (LCAC) pour avoir obtenu la note parfaite.

Selon le Corps de cadet, il s’agirait d’un exploit d’une grande difficulté, car le tir de précision est un sport qui requiert une énorme maitrise de son corps, de sa respiration, de son stress et de la technique de tir. La note parfaite serait rarement atteinte dans la province et même dans le pays. Il s’agit d’une première pour le CCMRC J.E. Bernier de L’Islet.

L’année dernière Mélisande s’est mérité une deuxième place au championnat provincial de tir des Cadets dans la catégorie junior. Cette année, elle s’est positionnée sur la troisième marche du podium au championnat régional des Cadets dans la catégorie ouverte. L’équipe du CCMRC J.E. Bernier a d’ailleurs terminé deuxième meilleure équipe de la région. Elle était pilotée par la Capitaine Madeleine Talbot et composée de Vincent Boulet, Noah Thibault, Violaine Pellerin, Hugues Lavergne et Mélisande Lavergne. En 2023 et en 2024, l’Équipe du Corps de Cadets de L’Islet a terminé au premier rang parmi toutes les équipes de tir de la marine au Québec.