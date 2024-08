$!Montmagny, ville de hockey!

Les murs d’une partie de la maison ont été complètement transformés afin de transporter les visiteurs à l’aréna et dans les vestiaires. Sur ces derniers, plus de 150 photos, des articles de journaux, des extraits vidéo, etc. Une trentaine d’objets sont aussi exposés, comme patins et masques de différentes époques. Il est également possible d’y trouver une dizaine de chandails d’équipes qui ont marqué la région, certains originaux, d’autres des reproductions fidèles.