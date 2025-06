Le golf pour divertir les élèves de Saint-Pamphile

Le directeur de l’École, Mathieu Pelletier, explique que l’idée d’un local spécial pour la pratique du golf est venue à la suite du début de la concentration hockey et du manque d’espace dans le gymnase de l’école. Pendant une partie de l’année scolaire, les jeunes inscrits à cette concentration ne peuvent pas pratiquer leur sport à l’aréna. Il ajoute que la taille de l’école oblige la tenue des cours de toutes les concentrations sportives au même moment, et qu’il manque d’espace dans le gymnase pour que tous ces élèves s’entrainent en même temps. En cherchant une solution, il a remarqué que les jeunes de la concentration hockey sont aussi, pour la plupart, des joueurs de golf.

Le projet a donc été lancé de doter l’établissement scolaire d’un local pour la pratique de ce sport. « Le local comprend un simulateur de golf qui permet, entre autres, une analyse de l’élan, un entrainement personnalisé, une version virtuelle de grande qualité qui se rapproche de la réalité... Les golfeurs peuvent jouer virtuellement sur des terrains prestigieux à travers le monde », explique M. Pelletier. L’espace contient également trois emplacements de frappe dans des filets, une section pour pratiquer les coups d’approche et quelques trous pour s’entrainer aux coups roulés.

Les coûts de réalisation du projet sont estimés à 85 000 $. M. Pelletier explique qu’il s’agit principalement de l’acquisition d’équipement, car le local n’a nécessité qu’une couche de peinture. Le tout a été réalisé grâce à des subventions d’organismes de la région, dont la MRC de L’Islet, la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches.