Saison record pour l’équipe U12 en soccer

L’équipe U12 du Club de soccer Lévis-Est de Montmagny est repartie avec le titre de championne du Tournoi provincial Desjardins de Victoriaville. Elle a réussi à y obtenir une fiche de cinq victoires en cinq matchs. Cela concluait une saison exceptionnelle pour la formation selon les entraineurs.

En rondes préliminaires, l’équipe a d’abord obtenu une victoire de 2-1 face au Fury de Rimouski, une de 2-1 contre le Royal Beauport puis une de 4-3 vis-à-vis les Rapides de Sainte-Catherine-de-la-Jacques Cartier. En demi-finale contre le FC de Saint-Hyacinthe, l’équipe adverse a d’abord pris les devants 2-0 durant la première demie. Toutefois, deux buts rapides de Maxence Langlois et Ramiro Boucher auraient permis de ramener les formations à égalité. L’équipe gagnante a finalement été déterminée en tir de barrage alors que les tireurs de Montmagny ont tous marqué, mais que ceux de Saint-Hyacinthe ont raté la cible au huitième tour. En finale contre le Celtic de Richmond, l’adversaire a de nouveau pris les devants 2-0 en début de partie. Les Magnymontois ont toutefois ramené l’égalité avec un doublé de Ramiro Boucher. Le gardien Zachary Dubé se serait particulièrement distingué durant le match avec deux arrêts sur tir de punition. Une période supplémentaire a également été nécessaire pour nommer une équipe gagnante. William Morel a finalement compté le but vainqueur après cinq minutes de jeux.

Au cours de la saison, l’équipe a également remporté une médaille d’or au Tournoi Bernière Auto de Saint-Nicolas et une médaille de bronze au Tournoi national Trait-Carré de Charlesbourg. Selon les entraineurs Guillaume Larochelle, Simon Fortin et Robert Boucher, il s’agirait de la meilleure saison du groupe qui s’entraine ensemble depuis 4 ans.