Les Grizzlys s’inclinent dans un duel crève-cœur à Québec

Pour la première fois de la saison, les Grizzlys ont tenu tête à leurs adversaires du début à la fin, dominant dans toutes les phases du jeu. Toutefois, quelques erreurs liées à l’inexpérience leur ont coûté la victoire.

En attaque, l’équipe a livré une performance remarquable en inscrivant 40 points. Le quart-arrière Émile Gosselin a brillé, cumulant 119 verges au sol et complétant 11 de ses 20 passes pour 156 verges de gains.

Jérémy Bernard s’est également distingué avec 98 verges au sol et 47 verges par la passe. Au total, l’attaque a généré 403 verges, soit un sommet cette saison. Les touchés ont été marqués par Émile Gosselin (3), Jérémy Bernard (2) et Édouard Dagenais (1).

En défense, malgré quelques ratés ayant permis aux visiteurs d’inscrire des points, l’unité défensive a offert une solide performance. Au quatrième quart, elle a su contenir l’attaque adverse grâce à plusieurs jeux décisifs.

Le secondeur Louis-Philippe D’Amours s’est illustré avec dix plaqués, tandis qu’Olivier Picard et Édouard Proulx en ont réussi sept chacun. La défensive a également provoqué quatre revirements, soit deux interceptions de Médéric Blouin et deux recouvrements de ballon par Louis-Philippe D’Amours.

Quant aux unités spéciales, le botteur Juan Castillo a réussi quatre de ses cinq transformations, et le retourneur Xavier Gamache a impressionné avec 110 verges de gains sur les retours.

Malgré cette prestation, les Grizzlys sont exclus des séries éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2015.