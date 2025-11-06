Football scolaire : saison parfaite pour les Grizzlys Benjamins

Les entraîneurs des Grizzlys s’attendaient à un match serré, semblable à celui contre les Dragons de Saint-Georges. Or, les Magnymontois ont dominé leur adversaire dès la première minute de jeu.

Les joueurs de l’entraîneur Jean Scherrer ont inscrit leur premier touché dès le deuxième jeu. Tout fonctionnait à merveille pour l’équipe visiteuse, qui l’a finalement emporté par un écrasant total de 78 à 6.

Les Grizzlys ont inscrit dix touchés au total. Adam Gagnon-Girard s’est particulièrement illustré avec cinq par la course. Alexis Tremblay a ajouté trois touchés sur des passes, tandis que Ludovick Proulx (sur une passe d’Ian Boulanger) et Jérémie Sanson (sur une interception de 40 verges) ont complété la marque.

En défensive, Nathan Laliberté a mené la charge en mettant constamment de la pression sur l’offensive adverse, terminant la rencontre avec six plaqués et trois sacs du quart-arrière. Jérémie Sanson a aussi brillé avec neuf plaqués, deux interceptions et un touché défensif. William Dagenais a réalisé une interception, tandis que Noam Allaire et Mathis Beaupré ont chacun récupéré un ballon échappé.

Encore une fois, le botteur de précision Alexis Tremblay s’est distingué en réussissant neuf transformations et un botté de placement.

Avec cette victoire, les Grizzlys terminent au sommet du classement général avec une fiche parfaite de six victoires et aucune défaite.