Football scolaire : les Grizzlys Benjamins toujours invaincus

Les Grizzlys de l’École secondaire Louis-Jacques Casault ont reçu la visite des Dragons de l’École secondaire de Saint-Georges de Beauce, le jeudi 23 octobre dernier. Alors que les deux formations affichaient une fiche sidentique de quatre victoires et zéro défaite, les Magnymontois ont finalement remporté la joute au compte de 43 à 32.
Les Dragons ont offert une redoutable attaque au sol. À plusieurs reprises, la défense des Grizzlys a dû redoubler d’efforts pour contenir leurs courses. Cependant, une importante faiblesse a freiné les Dragons, soit leur attaque aérienne pratiquement inexistante, selon l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.
À l’inverse, les Grizzlys ont disposé d’un jeu de passe efficace, un véritable atout dans le système offensif du coordonnateur à l’attaque, Bruno Picard. Grâce à cette polyvalence, les défenses adverses ne savent jamais à quoi s’attendre.
Les Grizzlys ont dominé la majeure partie du match. Avec une avance de 21 points au quatrième quart, les entraîneurs ont procédé à plusieurs changements de joueurs, ce qui a permis aux Dragons de réduire quelque peu l’écart.
L’attaque des Grizzlys a rencontré plus de résistance que lors des matchs précédents, les Dragons n’ont rien concédé facilement.
Les porteurs de ballon, Lambert Cloutier, Adam Gagnon-Girard et Ludovick Proulx se sont particulièrement illustrés, cumulant 336 verges de gains et inscrivant quatre touchés au sol.
Le cinquième touché a été marqué par Alexis Tremblay, à la suite d’une superbe passe du quart-arrière Ian Boulanger. Alexis Tremblay s’est également distingué comme botteur de précision, réussissant cinq transformations et un botté de placement de 30 verges.
En défense, la performance a été tout aussi remarquable. Zachary Robin s’est démarqué avec huit plaqués et un recouvrement de ballon. Nathan Laliberté a imposé sa présence avec dix plaqués et un sac du quart-arrière. Quant à Estéban Asselin, il a réalisé ce que plusieurs considèrent comme la plus belle interception de la saison, en arrachant littéralement le ballon des mains du receveur adverse.
Les Grizzlys se rendront maintenant à Mont-Joli pour leur dernier match de la saison. Une victoire leur permettrait de conserver le premier rang et de compléter une saison parfaite, une première depuis 2018.