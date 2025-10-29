Football scolaire : les Grizzlys Benjamins toujours invaincus

Les Dragons ont offert une redoutable attaque au sol. À plusieurs reprises, la défense des Grizzlys a dû redoubler d’efforts pour contenir leurs courses. Cependant, une importante faiblesse a freiné les Dragons, soit leur attaque aérienne pratiquement inexistante, selon l’entraîneur-chef des Grizzlys, Jean Scherrer.

À l’inverse, les Grizzlys ont disposé d’un jeu de passe efficace, un véritable atout dans le système offensif du coordonnateur à l’attaque, Bruno Picard. Grâce à cette polyvalence, les défenses adverses ne savent jamais à quoi s’attendre.

Les Grizzlys ont dominé la majeure partie du match. Avec une avance de 21 points au quatrième quart, les entraîneurs ont procédé à plusieurs changements de joueurs, ce qui a permis aux Dragons de réduire quelque peu l’écart.

L’attaque des Grizzlys a rencontré plus de résistance que lors des matchs précédents, les Dragons n’ont rien concédé facilement.

Les porteurs de ballon, Lambert Cloutier, Adam Gagnon-Girard et Ludovick Proulx se sont particulièrement illustrés, cumulant 336 verges de gains et inscrivant quatre touchés au sol.

Le cinquième touché a été marqué par Alexis Tremblay, à la suite d’une superbe passe du quart-arrière Ian Boulanger. Alexis Tremblay s’est également distingué comme botteur de précision, réussissant cinq transformations et un botté de placement de 30 verges.

En défense, la performance a été tout aussi remarquable. Zachary Robin s’est démarqué avec huit plaqués et un recouvrement de ballon. Nathan Laliberté a imposé sa présence avec dix plaqués et un sac du quart-arrière. Quant à Estéban Asselin, il a réalisé ce que plusieurs considèrent comme la plus belle interception de la saison, en arrachant littéralement le ballon des mains du receveur adverse.

Les Grizzlys se rendront maintenant à Mont-Joli pour leur dernier match de la saison. Une victoire leur permettrait de conserver le premier rang et de compléter une saison parfaite, une première depuis 2018.