Trois patineuses de Saint-Jean-Port-Joli récompensées

L’Association des clubs de patinage artistique des régions de Québec et Chaudière-Appalaches a nommé ses lauréats pour la dernière saison lors de son Gala des Lauréats nationaux à l’Hôtel Plaza de Québec le 10 mai dernier. Le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli a vu trois de ses patineuses être récompensées cette année. Julie St-Pierre a reçu le lauréat dans le volet Patinage adulte de Section ainsi qu’un prix en tant que finaliste pour le volet Bénévole de Section. Dans le volet Athlète de patinage plus de Section, Laurye-Ane Chouinard a remporté une médaille d’argent. Dans le volet des Tests Or en danses, Alice Martel a reçu une médaille d’or.