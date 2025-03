Victoire in extremis, le Pavage Jirico nivèle la série

Lors du premier duel de la fin de semaine, Nicolas Egan Dionne a enflammé les nombreux partisans présents au Centre Rousseau en inscrivant son quatrième but des séries éliminatoires. Également, plusieurs pénalités ont été infligées lors du premier vingt. Mathieu Bélanger et Olivier Beaulieu ont chacun écopé d’une pénalité de cinq minutes pour s’être battus.

Au cours des 40 minutes restantes, les locaux ont multiplié les tirs au but, mais ce sont les visiteurs qui ont trouvé le fond du filet. D’abord, lors du deuxième vingt, William Dumont a inscrit son quatrième but des séries pour niveler le pointage. Puis, en troisième période, Nicolas Létourneau a marqué le but de la victoire, portant la marque finale à 2-1.

Un match crucial pour le Pavage Jirico

Dimanche après-midi, la troupe port-jolienne se rendait au Centre Caztel avec un certain sentiment d’urgence. En cas de victoire, le Pavage Jirico égalisait la série, mais en cas de défaite, Saint-Jean-Port-Joli serait mené 1-3 et n’aurait plus le droit à l’erreur.

Tout comme vendredi soir, le Pavage Jirico a ouvert la marque grâce à Félix-Antoine Lévesque, qui a inscrit son deuxième but des séries éliminatoires. Cependant, l’attaquant du Giovannina, William Dumont, a répliqué en inscrivant son second but de la fin de semaine, remettant ainsi les deux équipes à égalité. Moins d’une minute plus tard, Émile Lambert a redonné l’avance aux visiteurs avec son quatrième but des séries.

À mi-chemin du dernier tiers, William Dumont a complété son doublé pour envoyer les deux équipes en prolongation. Après seulement six minutes de temps supplémentaire, Nicolas Lamarre a permis à la formation port-jolienne de remporter le match 4-3, égalisant ainsi la série 2-2.

La série se transporte maintenant du côté de Saint-Jean-Port-Joli pour le cinquième duel de ce deuxième tour. La rencontre aura lieu vendredi au Centre Rousseau, dès 20h30.