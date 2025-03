À nouveau cette année, la clinique OptoPlus et Essilor sont fiers d’apporter une importante contribution à La Maison d’Hélène en remettant un chèque significatif de 4 400$. Cette contribution est rendue possible grâce aux personnes qui ont acheté une paire de lunettes dans le cadre de la campagne « Plus d’entraide au cœur de notre quartier », tenue avant les Fêtes. OptoPlus et Essilor ont ajouté leur contribution à cette participation citoyenne. Selon Annie Pelletier, de la Maison d’Hélène : « Voilà des gens de chez nous qui font un beau geste pour supporter notre communauté et notre organisme ». (LOB)