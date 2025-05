Des hot dogs au centre-ville

La Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny annonce que Hotdog Royal - Roi du fumoir ouvrira un kiosque au Marché public de Montmagny pour la saison estivale. L’offre de hotdogs gourmands et de viandes fumées est disponible à compter du 27 mai prochain.

Originaire de la péninsule acadienne, le propriétaire, Nicolas Terry Thibodeau, s’est récemment installé à Montmagny. Diplômé en art culinaire du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le jeune entrepreneur a œuvré dans le milieu de la restauration au sein d’une entreprise similaire. Il se lance en affaires avec le souhait de développer une offre de restauration sympathique et gourmande. « Ce qui fait le charme d’un kiosque comme celui de Hotdog royal - Roi du fumoir, c’est la proximité entre le cuisinier et le client. Je peux voir les réactions des gens immédiatement. Puis, cette proximité me permet de tisser des liens avec ma clientèle, de connaître ses préférences. Comme chef, c’est vraiment important et c’est stimulant », affirme M. Thibodeau.