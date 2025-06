Jessy Croteau annonce sa candidature aux prochaines élections municipales

« Aujourd’hui, je vous annonce officiellement ma candidature au poste de conseiller municipal dans le district 2 de Montmagny. Fort de mon engagement pour notre communauté et de mon expérience des huit dernières années au sein du conseil municipal, je souhaite mettre mes compétences au service de tous les Magnymontoises et Magnymontois », affirme le candidat du district 2 de Montmagny, Jessy Croteau.

Le Magnymontois estime que sa démarche est guidée par la volonté de renforcer le dialogue citoyen, de soutenir des projets innovants et durables, et de travailler pour une ville plus solidaire et dynamique.

« Le contact humain est au cœur de mon engagement, parce que c’est en étant près des gens que l’on construit quelque chose de grand. [...] Avec vous, je veux continuer à améliorer notre milieu de vie, un milieu où l’écoute est une priorité, où les décisions se prennent dans l’intérêt collectif », ajoute-t-il.

Le candidat aux élections pour le poste de conseiller du district 2 a déjà établi la liste de ses priorités :