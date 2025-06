Revenue Québec annonce la condamnation de huit personnes pour des infractions liée à la contrebande de tabac entre septembre 2024 et mai 2025. Parmi ces gens, Pierre-Denis Carrier, 74 ans, de Berthier-sur-Mer est nommé. Carrier a été interpellé dans le cadre du projet Déboucher, une enquête qui avait été lancée en avril 2021 par le Service de police de la Ville de Québec et qui visait à démanteler un réseau de contrebande de tabac. Le 13 septembre 2021, le contrevenant a été intercepté alors qu’il venait de s’approvisionner en tabac sur la réserve de Kahnawake. L’enquête a permis de démontrer que M. Carrier était un fournisseur de tabac et qu’il était en possession de 160 000 cigarettes de contrebande destinées à la revente. M. Carrier a plaidé coupable à l’accusation à laquelle il faisait face. Son permis a été suspendu pour une période de six mois à la suite de ses quatre mois de détention. Il a aussi reçu des amendes totalisant 119 200$. L’homme avait quatre dossiers antérieurs en matière de contrebande de tabac.

Conduite avec capacités affaiblies

Pour sa part, la SQ annonce trois cas de conduites avec les capacités affaiblies dans les dernières semaines.

Le 22 mai, à 21 h, les agents de la MRC de L’Islet ont intercepté un véhicule sur la rue Principale, à Sainte-Perpétue. À partir de certaines observations, les agents ont procédé à un dépistage d’alcool avec l’appareil de détection approuvé (ADA). Le conducteur de 58 ans a été conduit au poste de L’Islet, où un agent a procédé aux tests de l’éthylomètre, lequel, a indiqué qu’il était au-dessus de la limite permise par la loi. Le permis de conduire de l’homme de Saint-Omer a été suspendu pour 90 jours. Il a été libéré par citation à comparaître et son véhicule a été remisé.

Vers 22 h, le 23 mai dernier, un appel a été reçu pour une collision matérielle survenue sur la Montée Morigeau, à Saint-François-de-la Rivière-du-Sud. Les policiers de Montmagny se sont rendus sur les lieux et ont constaté un véhicule accidenté, ayant les coussins gonflables déployés, à la suite à une collision avec un chevreuil. Ils ont procédé à l’arrestation de l’homme, âgé dans la quarantaine, de Berthier-sur-Mer, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Au poste il a refusé d’obtempérer. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours. Il a été libéré par citation à comparaître et des accusations en vertu du Code criminel seront portées contre lui.

Mercredi, le 28 mai vers 21 h 30, les patrouilleurs de Montmagny sont appelés à se rendre sur la Montée de la Rivière-du-Sud, à Montmagny. Sur les lieux, un véhicule est endommagé et les coussins sont déployés. Le conducteur, âgé vers la fin vingtaine, habitant dans le secteur, ne semblait pas blessé. Il a échoué au test de l’appareil de détection approuvé (ADA). Il a donc été conduit au poste de la MRC et il a échoué les tests à l’éthylomètre. Son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours et son véhicule saisi. Il a été libéré par citation à comparaître et des accusations en vertu du Code criminel seront portées contre lui.