Dans son bâtiment principal, on retrouve une bonne partie de son cheptel. Une autre partie de celui-ci se trouve plus loin dans la ferme. Présentement, c’est environ 110 chèvres, toutes tailles confondues, qui sont élevées avec amour sur la production.à

La chèvre boer est principalement élevée pour sa viande rouge de qualité, à faible teneur en gras, très riche en protéine et en fer. Cependant, Sylvie nous confie qu’en raison de leur caractère social et sympathique, certains nouveaux éleveurs s’attachent rapidement à leurs chèvres, et celles-ci deviennent des animaux de compagnie plus que d’élevage. Sylvie et son conjoint André les élèvent de la naissance, jusqu’à l’abattage.