Plastique Gagnon inaugure son usine de Lévis

L’entreprise Plastique Gagnon, établie à Saint-Jean-Port-Joli depuis

67 ans, a inauguré sa nouvelle usine de 35 000 pieds carrés dans l’Innoparc de Lévis. Cela représente un investissement d’environ 10M$ visant à augmenter la capacité de production.

« Cette nouvelle usine représente un beau défi et nous permettra de poursuivre notre croissance sur plusieurs marchés québécois et canadiens. Avec une augmentation de plus de 20 % de la capacité de production, nous comptons faire des percées dans de nouveaux secteurs de l’industrie des plastiques et des polymères comme l’électrification des moyens de transport, » explique le vice-président Dany Tremblay.

La construction de l’usine de Lévis s’inscrit dans un plan de développement pour l’équipe de Plastiques Gagnon. Rappelons que depuis 2019, plus de 25 M$ ont été investis pour l’achat d’équipements (22 presses et 8 robots), l’implantation de solutions technologiques ainsi que la réalisation de projets d’aménagement majeurs à son siège social de Saint-Jean-Port-Joli. L’entreprise y a réalisé quatre agrandissements pour gagner en capacité et pour améliorer les aires communes et les bureaux afin de favoriser le bien-être des employés. À cela s’ajoute une série d’acquisitions d’immeubles locatifs pour loger la quarantaine de travailleurs étrangers ayant intégré l’équipe de Plastiques Gagnon depuis 2021. (LOB)