Au moins 8,3 % des élèves de la Côte-du-Sud bénéficient du Club des petits déjeuners

« Au Québec, plus de 87 000 jeunes bénéficient de nos programmes dans plus de 500 écoles. Toutefois, nous estimons que près de 180 000 enfants auraient besoin de cette aide », souligne la porte-parole.

Le CPD va bien au-delà du simple fait de nourrir les enfants. « Offrir un repas le matin permet non seulement de soulager la faim, mais aussi de créer un environnement propice à l’apprentissage. Cela renforce également le sentiment d’appartenance des élèves à leur école et favorise une dynamique communautaire autour de ce projet collectif », ajoute-t-elle.

Bien évidemment, cela ne serait pas possible sans l’implication de nombreux bénévoles qui s’investissent pleinement.

L’intervention du CPD se fait exclusivement à la demande des établissements d’enseignement, en soutien à ceux-ci. La mise en œuvre du programme repose sur les acteurs locaux, qui choisissent les menus proposés et définissent la clientèle qui en bénéficie.

Vers un programme national d’alimentation scolaire

Avec plus de 30 ans d’expertise, la réputation de l’organisme est bien établie. Il aspire désormais à étendre son impact en contribuant à la mise en place d’un programme national d’alimentation scolaire. « Notre objectif est de rejoindre le plus grand nombre d’élève possible à travers la province, en veillant à ce qu’aucun enfant ne commence sa journée d’école le ventre vide », conclut-elle.