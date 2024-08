Le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers a récemment rencontré vingt-cinq maires et directeurs généraux de la région de la Chaudière-Appalaches, notamment ceux de la MRC de Bellechasse, afin de discuter des enjeux locaux.

Les discussions ont été productives et elles ont permis aux participants d’échanger notamment à propos de la modernisation de la réglementation en milieux hydriques, des budgets alloués au transport interurbain et des lourdeurs administratives liées aux programmes gouvernementaux. « Échanger sur les défis auxquels fait face le milieu municipal est nécessaire pour comprendre les réalités singulières de tout un chacun et nous de mieux défendre les intérêts politiques et économiques des régions », a souligné le président.

La FQM réunit plus de 1 000 membres répartis sur l’ensemble du territoire québécois. Elle favorise l’autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et MRC.