L’équipe de football des Grizzlys juvéniles de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny a remporté le championnat scolaire en battant les Carcajous de l’école secondaire des Abénaquis de Saint-Prospère-de-Beauce par la marque de 38-35 le dimanche 3 novembre dernier. Ce match intense a permis aux Grizzlys de décrocher leur troisième titre en quatre saisons.

Le début de la rencontre a été à l’avantage des Magnymontois, qui ont rapidement marqué deux touchés grâce à une passe de Charles-Antoine Fiset vers Laurent Thibault, puis à une course de Jacob Minville, prenant les devants 14-0. Les Carcajous sont toutefois revenus de l’arrière pour égaliser à 14-14. Les Grizzlys ont repris le contrôle avec une passe de Fiset à Samuel Blais, suivi d’un autre touché de Louis St-Pierre, portant la marque à 28-14. En deuxième demie, les Beaucerons ont réduit l’écart, mais une course spectaculaire de 50 verges de Fiset a permis à leurs adversaires de garder l’avantage. Malgré une dernière poussée, Montmagny a tenu bon et a scellé sa victoire à 38-35.

Lors de la demi-finale, les Grizzlys avaient vaincu les Faucons de Saint-François-de- Beauceville 35-21. Fiset et Blais se sont illustrés, tout comme Louis St-Pierre, qui a égalisé le score. En seconde période, ils ont marqué trois touchés sans riposte pour s’assurer une place en finale.