Le Groupe automobile Fréchette Thibaut achète Honda Degiro

Le Groupe automobile Fréchette Thibault fait l’acquisition de Honda Degiro, situé à Montmagny, ajoutant une nouvelle concession à son réseau. À la suite de cette transaction, Francis Fréchette, président du Groupe, a nommé Martin Gagné à titre de vice-président de Honda Degiro.

« Je suis extrêmement fier de cette acquisition et de pouvoir compter sur Martin Gagné dans ce projet. Notre vision commune, combinée à notre engagement envers la qualité et le service, garantit que Honda Degiro continuera de rayonner dans la région. Notre objectif demeure clair: offrir à notre clientèle une expérience d’achat et d’entretien exceptionnelle, tout en consolidant notre position comme chef de file dans l’Est-du-Québec », a affirmé Francis Fréchette, président.