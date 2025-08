$!Trésors cachés | 7e arrêt

C’est pendant la pandémie que la fièvre du piquant est revenue saisir Nic. Sa conjointe et lui, tous deux désireux de commencer la culture d’un jardin, ont fait un choix de fruits ou légumes à cultiver. Ayant déjà un historique avec les saveurs extrêmes, Nic a choisi la culture du piment.

Dès le départ, Nicolas s’est investi corps et âme dans sa démarche. Rapidement, le nombre de plans dépasse ses besoins et ses besoins sont amplement contentés. Il cherche alors comment écouler sa production. Après moult recherches, son choix se porte sur la sauce piquante et BBQ.