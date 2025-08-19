$!Trésors cachés | 9e arrêt

Nadia Dubé, propriétaire de la ferme pédagogique l’Apprentie, a choisi Cap St-Ignace pour faire croître son projet agricole. Cet endroit unique permet à de nombreux jeunes de vivre une expérience unique afin de découvrir la vie sur une terre. Ceux-ci côtoient de nombreux animaux, comme des alpagas, des moutons, des chèvres, des poules, des canards, et de nombreuses autres espèces !

C’est en 2016 que l’aventure de Nadia débute, sous une forme un peu différente. Ayant grandi avec sa famille sur une ferme laitière, la jeune agricultrice décide alors de lancer sa propre exploitation autosuffisante. En commençant par les poulets, elle ajoute, d’année en année, de plus en plus d’espèces animales, jusqu’en 2020, où la fameuse pandémie frappe à la porte du monde. Elle décide alors de faire venir des moutons, des chèvres et des alpagas. Son amour toujours grandissant des animaux l’amène à constamment apprendre sur les techniques de la ferme. C’est d’ailleurs de là d’où vient le nom « l’Apprentie » ; de son désir personnel à se former aux savoirs de la terre.