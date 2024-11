Un mur d’escalade pour la santé durable et le dynamisme communautaire

« Ce mur d’escalade, situé sur la Promenade des Beauregards, derrière l’ancienne école primaire, est le résultat d’un effort collectif. Il incarne notre engagement envers un avenir actif et sain », a déclaré le maire Louis Lachance au cours de de la cérémonie, qui a rassemblé plusieurs dizaines de résidents et de partenaires. Il a ajouté qu’il est l’aboutissement d’une réflexion et d’échanges avec les citoyens lors d’une consultation en 2022.

Concrètement, cette structure, haute de 10 pieds et large de 22 pieds, offre une diversité de parcours adaptés aux grimpeurs de tous niveaux. Unique en Côte-du-Sud, elle a été fabriquée par Trekfit, une entreprise québécoise spécialisée dans la conception et l’installation de modules d’entraînement en plein air.

« Ce type d’infrastructure favorise la conscience corporelle, tout en apportant des bienfaits pour la santé mentale et en stimulant les facultés cognitives », a ajouté Frédérique Boulet, chargée de projet pour la MRC de Montmagny. Elle a également souligné son aspect inclusif, en améliorant la qualité de vie des résidents tout en renforçant les liens sociaux.

En plus des Beauregardois, il pourra être utilisé par les touristes fréquentant le Parc des Appalaches, situé à proximité, et qui ne propose pas de mur d’escalade extérieur naturel. « Cette installation unique accroît l’attractivité de notre région, en enrichissant l’offre d’activités pour nos visiteurs souhaitant profiter de notre bel environnement », a affirmé Stéphanie Charland, directrice générale de l’organisme.

Le projet a également un volet artistique. Lors de l’inauguration, la municipalité a dévoilé une sculpture réalisée dans le cadre de l’initiative culturelle Fous du français. Un arbre de 7 pieds de haut sur 4 pieds de large, conçu par l’artiste local Clément Morneau, orne désormais le site. Il arbore 122 feuilles d’érable en bois, symbolisant les familles et les saisons qui rythment la vie à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Aussi, leur vente a servi de campagne de financement populaire pour l’infrastructure, illustrant la solidarité et l’engagement des habitants.

Fidèle à son implication sociale, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a investi 6000 $ dans cette réalisation en tant que partenaire principal. Erika Gonthier, membre du conseil d’administration, a souligné l’importance de cet appui : « Nous voyons ici la force de la coopération. En soutenant cette initiative, nous répondons aux aspirations de nos membres, qui souhaitent des installations favorisant la santé durable. »

Le coût total du projet s’élève à 97 327 $. Il a été financé grâce au Fonds région et ruralité volet 3 - Signature Innovation (55 816 $), au fonds COVID de la MRC de Montmagny (20 000 $), ainsi qu’à la contribution de la communauté et des donateurs privés, dont Desjardins (21 511 $).

En somme, plus qu’un simple équipement de loisir, ce projet incarne la vision d’une collectivité soudée, prête à investir dans des infrastructures alliant bien-être, art et solidarité.