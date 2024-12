Selon les résultats présentés par Tourisme Chaudière-Appalaches, plus de 64 % des entreprises touristiques ont rapporté des résultats similaires ou supérieurs à ceux de l’année précédente.

Les résultats montrent que la clientèle changerait de plus en plus de comportement. La population est vieillissante et le touriste moyen aussi. Les gens seraient également plus intéressés par les activités familiales ou intergénérationnelles. Les réservations de dernière minute seraient de plus en plus fréquentes.

Dans la MRC de Montmagny, les taux d’occupation pour les lieux d’hébergement avec quatre chambres ou plus étaient plutôt bons avec 61 % en juin 2024 par rapport à 49 % en juin 2019 et 79 % en juillet 2024 par rapport à 70 % en juillet 2019.

Le tourisme d’aventure a la côte

Même si globalement le tourisme dans la région de Chaudière-Appalaches a augmenté, certains secteurs ont connu plus de succès que d’autres.

Notamment, près des trois quarts des entreprises touristiques dans le domaine du plein air et des sports ont constaté une augmentation de la clientèle. Ensuite, la restauration se situe en deuxième position. La saison estivale aurait toutefois été plus difficile dans le secteur des arts et de la culture, car plus de la moitié des entreprises ont rapporté une diminution du nombre de clients.

Politique touristique à venir

Le bilan touristique de la saison estivale 2024 a été présenté lors d’une rencontre entre une cinquantaine d’acteurs du milieu à Montmagny le 14 novembre. Cette année, plutôt que d’axer ce rendez-vous principalement sur la présentation de résultats, les participants ont été invités à partager leurs idées pour le développement du tourisme dans la région. D’ailleurs, Kathéry Couillard était présente en tant que consultante pour Montmagny et les Îles afin de recueillir des données qui serviront à l’élaboration d’une politique touristique dans la MRC de Montmagny.