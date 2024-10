Une victoire à saveur de revanche pour l’Everest

Depuis le début de la saison régulière, l’Everest joue des matchs à très haut pointage. De son côté, l’entraîneur-chef de la formation sudcôtoise, Simon Labrecque, a dû hausser le ton lors des derniers entraînements de son équipe. « Ça faisait trois matchs qu’on n’était pas satisfaits de notre jeu défensif. On a travaillé excessivement fort cette semaine pour restructurer ça, puis on a même levé le ton à certains moments. On voulait vraiment s’assurer que les gars soient prêts pour ce défi ».

Les efforts déployés à l’entraînement auront porté fruit. Lors des trois dernières joutes de l’Everest, l’équipe a encaissé pas moins de 22 buts. Ainsi, ce fut mission accomplie pour les joueurs de Simon Labrecque, qui ont limité le Collège Français de Longueuil à seulement quatre filets.

Deux buts ont été inscrits lors de la première période. Le premier appartient à Thomas Marsan du Collège Français. Par la suite, Matthias Laflamme a riposté pour les sudcôtois en égalisant la marque.

Lors du second vingt, la troupe de Simon Labrecque a sorti des blocs. Les joueurs Mika Audibert et Matis Martin ont chacun inscrit un filet, permettant à l’Everest de prendre les devants 3-1 avec seulement une minute de jouée. Par la suite, Joey Pelletier et Matthias Laflamme ont permis aux sudcôtois de prendre l’avance 5-1 après deux périodes.

Une remontée de l’adversaire

Lors du dernier vingt, ce fut la débandade pour l’Everest. Le Collège Français de Longueuil a riposté avec trois buts pour combler l’écart. Néanmoins, Simon Labrecque souligne que ce ne sont pas les carences défensives de son équipe qui ont fait défaut. « Mais en troisième, ce n’est pas notre structure défensive qui a fait défaut. C’est vraiment notre engagement, on a été mous, on a pris de mauvaises décisions le long des bandes. En revanche, j’ai quand même aimé la manière dont on a rebondi avec deux buts sans riposte ».

Vers la fin de la partie, l’attaquant Félix Riverin a enfilé son septième filet de la campagne dans un filet désert et, quelques instants plus tard, Tommy Bouchard a fermé les livres pour porter le pointage final à 7-4 en faveur de l’Everest.

Avec ce gain, les sudcôtois affichent une fiche de trois victoires, deux défaites et une défaite en temps supplémentaire. La prochaine joute de l’Everest est prévue pour vendredi le 4 octobre sur la route contre les Flames de Gatineau.