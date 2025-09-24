30 ans à valoriser l’alphabétisation

Le Groupe Alpha Montmagny (GAM) a officiellement été fondé en décembre 1995 grâce à l’implication de gens du milieu et à l’augmentation des budgets investis par le ministère de l’Éducation du Québec dans les initiatives en alphabétisation. Il œuvre dans les six municipalités se trouvant au nord de la MRC de Montmagny. Présentement, trois services sont offerts à la population. Celui d’alphabétisation est destiné aux adultes et propose des ateliers, individuels ou de groupe, qui visent l’amélioration de l’autonomie des gens aux quotidiens. La formation continue vise davantage l’apprentissage de l’utilisation de différentes technologies, comme l’ordinateur et le cellulaire, qui font désormais partie du quotidien. « Les Petits apprentis » s’adressent aux enfants entre 0 et 5 ans et il s’agit d’atelier à domicile pour stimuler le langage chez les tout-petits ainsi que le prêt de matériel pédagogique à leurs parents pour encourager un apprentissage continu.

Au fil des années, le GAM aurait pu compter sur plusieurs employés et bénévoles. L’équipe est présentement constituée de quatre personnes appuyées par un conseil d’administration. « Il y a 30 ans naissait le GAM avec un mandat d’alphabétisation dans son milieu. 30 ans plus tard, nous avons un organisme de formation, implanté dans son milieu, qui soutient les personnes de 0 à 100 ans dans leurs besoins d’apprentissage. Tout ça gratuitement. Nous avons derrière nous plusieurs beaux projets de réalisés, mais nous avons aussi devant nous de nouvelles idées à mettre en place », a exprimé la directrice de l’organisme, Dominique Lacombe. Cette dernière fait d’ailleurs partie de l’équipe depuis plus de 20 ans.

Le GAM a également profité de son 30e anniversaire pour dévoiler son nouveau logo et ses nouvelles couleurs qui les représenteront dans les prochaines années alors qu’il poursuit sa mission sur le territoire de Montmagny-Nord.