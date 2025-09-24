30 ans à valoriser l’alphabétisation

Le Groupe Alpha Montmagny fête son 30e anniversaire de fondation en 2025. L’organisme a accueilli plusieurs bénévoles et bénéficiaires de ces services pour une activité spéciale qui soulignait l’événement et compte continuer à lancer plusieurs initiatives dans les prochaines années alors que les besoins pour des services en alphabétisation sont toujours aussi grands.
Le Groupe Alpha Montmagny (GAM) a officiellement été fondé en décembre 1995 grâce à l’implication de gens du milieu et à l’augmentation des budgets investis par le ministère de l’Éducation du Québec dans les initiatives en alphabétisation. Il œuvre dans les six municipalités se trouvant au nord de la MRC de Montmagny. Présentement, trois services sont offerts à la population. Celui d’alphabétisation est destiné aux adultes et propose des ateliers, individuels ou de groupe, qui visent l’amélioration de l’autonomie des gens aux quotidiens. La formation continue vise davantage l’apprentissage de l’utilisation de différentes technologies, comme l’ordinateur et le cellulaire, qui font désormais partie du quotidien. « Les Petits apprentis » s’adressent aux enfants entre 0 et 5 ans et il s’agit d’atelier à domicile pour stimuler le langage chez les tout-petits ainsi que le prêt de matériel pédagogique à leurs parents pour encourager un apprentissage continu.
Au fil des années, le GAM aurait pu compter sur plusieurs employés et bénévoles. L’équipe est présentement constituée de quatre personnes appuyées par un conseil d’administration. « Il y a 30 ans naissait le GAM avec un mandat d’alphabétisation dans son milieu. 30 ans plus tard, nous avons un organisme de formation, implanté dans son milieu, qui soutient les personnes de 0 à 100 ans dans leurs besoins d’apprentissage. Tout ça gratuitement. Nous avons derrière nous plusieurs beaux projets de réalisés, mais nous avons aussi devant nous de nouvelles idées à mettre en place », a exprimé la directrice de l’organisme, Dominique Lacombe. Cette dernière fait d’ailleurs partie de l’équipe depuis plus de 20 ans.
Le GAM a également profité de son 30e anniversaire pour dévoiler son nouveau logo et ses nouvelles couleurs qui les représenteront dans les prochaines années alors qu’il poursuit sa mission sur le territoire de Montmagny-Nord.
Selon la dernière étude publiée par la Fondation de l’alphabétisation, les MRC de Montmagny et de L’Islet auraient des taux de littératie parmi les moins élevés en Chaudière-Appalaches et dans la province en général. Les derniers chiffres disponibles au Québec datent toutefois d’une étude réalisée en 2022, car elle se fie au dernier recensement de la population en 2021.
Dans cette étude, six niveaux de littératie ont été définis. Le niveau 3 est celui qui est visé, car il représente la compréhension d’un texte plus complexe, la lecture d’un article de journal par exemple. Pour la MRC de Montmagny, 58,7% de la population n’atteignait pas ce seuil en 2021. Pour la MRC de L’Islet, il s’agit de 59,3 %. Pour les deux régions, il s’agissait toutefois d’une amélioration d’environ 1 % par rapport au recensement de 2016.