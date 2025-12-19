Le budget de Cap-Saint-Ignace atteint 6 M$

Il s’agit du premier budget adopté par le nouveau conseil de Cap-Saint-Ignace mené par la mairesse Chantal Côté. Il dépasse pour la première fois les 6 M$, il s’agit d’une augmentation d’un peu moins de 3 % par rapport au budget précédent. Du côté du compte de taxes des contribuables, la hausse moyenne serait de 1,77 %.

Cap-Saint-Ignace avait également un nouveau rôle d’évaluation foncière qui entre en vigueur pour les trois prochaines années. Comme un peu partout au Québec, la valeur des propriétés a augmenté de façon significative, la moyenne étant de 27,35%. Cela porte d’ailleurs la richesse foncière de la municipalité près de 100 M$ plus haute que l’année précédente avec 456 253 100 $. La valeur moyenne d’une propriété est passée de 169 012 $ à 215 110 $ avec ce nouveau rôle d’évaluation.

L’augmentation de la valeur des propriétés a entrainé une adaptation du taux de taxation prévu dans le budget 2026 afin de contrôler la hausse du compte de taxes des contribuables. Il passe donc de 0,82 $ du 100 $ d’évaluation en 2025 à 0,66 $ en 2026. Les tarifs des services d’aqueduc, d’égouts, d’assainissement, de matières non recyclables et organiques, les vidanges de fosses septiques ont été gelés.

Environ 28 000 $ seront investis en immobilisation dans la prochaine année pour l’amélioration du bureau municipal et l’achat de machinerie pour les travaux publics et de matériel pour le Centre culturel

Le programme triennal d’immobilisation prévoit environ 1,4 M$ d’investissements dans les prochaines années, soit 1,2 M$ pour des travaux en lien avec les infrastructures d’eau, 100 000 $ pour le remplacement des modules de jeux et 70 000$ pour l’achat de véhicule pour les travaux publics.