Monter l’Everest pour son hôpital

Le projet « Randonner pour redonner » avait d’abord été initié par Carole Deschênes, native de Montmagny et directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des Etchemins au CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle souhaitait d’abord amasser des fonds spécifiquement pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin, mais l’ajout de son conjoint Éric Bourgault, chef d’équipe chez Rousseau Métal, a également ouvert la porte à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. La directrice de cette dernière, Annick Bélanger, s’est ensuite jointe au groupe. Chaque participant amassera des fonds pour une des deux fondations.

Le groupe étant d’abord principalement composé de gens qui amasseraient des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin, un appel a été lancé aux gens de la région afin de trouver des ambassadeurs pour la fondation de Montmagny. Quatre personnes ont accepté de relever le défi. Noémie Gautreau-Régnier, copropriétaire du Bistreau d’érable de Sainte-Lucie, Jean-François Labonté, directeur de l’usine de sciage bardeau et paillis de Maibec, Cécile Lesaffre, propriétaire de la clinique PhysioErgo+ de Montmagny, et Arnaud Maurice, ingénieur chez Progima, compléteront le groupe.

Les quatre nouveaux venus sont tous passionnés de la randonnée à leur façon. Ils y voient d’abord l’opportunité de relever un défi personnel très important. Ils croient également qu’il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de le faire en amassant de l’argent pour la bonification des soins de santé dans la région.

Durant cette aventure, le groupe sera accompagné du Dr Robert Casserley, urgentologue à l’Hôpital de Montmagny, guide en haute altitude et cofondateur de la compagnie Trek 8848. Ce dernier assurera la sécurité des participants qui relèvent tous ce défi pour la première fois. L’ascension vers le camp de base de l’Everest se fera du côté népalais de la montagne et elle devrait s’étendre sur environ deux semaines.

Afin de maximiser les fonds qui seront remis aux fondations, les participants paient eux-mêmes l’ensemble des frais reliés à leur expédition. Tout l’argent qu’ils amassent ira donc directement vers ces dernières. Pour prendre part à l’expédition, chaque participant s’est engagé à amasser au moins 2 000 $.