Monter l’Everest pour son hôpital

En novembre 2026, 15 personnes partiront en direction du mont Everest afin de réaliser une expédition jusqu’au camp de base de la célèbre montagne. L’Objectif : amasser de l’argent pour son hôpital tout en réalisant un défi personnel de taille.
Le projet « Randonner pour redonner » avait d’abord été initié par Carole Deschênes, native de Montmagny et directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des Etchemins au CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle souhaitait d’abord amasser des fonds spécifiquement pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin, mais l’ajout de son conjoint Éric Bourgault, chef d’équipe chez Rousseau Métal, a également ouvert la porte à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny. La directrice de cette dernière, Annick Bélanger, s’est ensuite jointe au groupe. Chaque participant amassera des fonds pour une des deux fondations.
Le groupe étant d’abord principalement composé de gens qui amasseraient des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin, un appel a été lancé aux gens de la région afin de trouver des ambassadeurs pour la fondation de Montmagny. Quatre personnes ont accepté de relever le défi. Noémie Gautreau-Régnier, copropriétaire du Bistreau d’érable de Sainte-Lucie, Jean-François Labonté, directeur de l’usine de sciage bardeau et paillis de Maibec, Cécile Lesaffre, propriétaire de la clinique PhysioErgo+ de Montmagny, et Arnaud Maurice, ingénieur chez Progima, compléteront le groupe.
Les quatre nouveaux venus sont tous passionnés de la randonnée à leur façon. Ils y voient d’abord l’opportunité de relever un défi personnel très important. Ils croient également qu’il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de le faire en amassant de l’argent pour la bonification des soins de santé dans la région.
Durant cette aventure, le groupe sera accompagné du Dr Robert Casserley, urgentologue à l’Hôpital de Montmagny, guide en haute altitude et cofondateur de la compagnie Trek 8848. Ce dernier assurera la sécurité des participants qui relèvent tous ce défi pour la première fois. L’ascension vers le camp de base de l’Everest se fera du côté népalais de la montagne et elle devrait s’étendre sur environ deux semaines.
Afin de maximiser les fonds qui seront remis aux fondations, les participants paient eux-mêmes l’ensemble des frais reliés à leur expédition. Tout l’argent qu’ils amassent ira donc directement vers ces dernières. Pour prendre part à l’expédition, chaque participant s’est engagé à amasser au moins 2 000 $.
D’ici le départ de l’expédition, plusieurs activités de financement seront organisées pour amasser des fonds pour les deux fondations. Par exemple, Noémie Gautreau-Régnier souhaite mettre à profit sa cabane à sucre en vendant des produits spéciaux ou en organisant un repas bénéfice.
Le 30 janvier en soirée et le 31 durant la journée, le Club sportif Appalaches de L’Islet se joint également à la cause en organisant l’activité « Skier pour redonner ». Les participants seront invités à parcourir les différentes pistes du Club en ski ou en raquette et à faire un don de 1 $ par kilomètre parcouru. Le Club s’engage aussi à remettre 25 % des frais de passage lors des jours de l’activité. Il sera possible de louer de l’équipement sur place. Une conférence sera également présentée.
Plusieurs autres activités seront annoncées dans les prochains mois sur les pages Facebook des fondations. Il est aussi possible d’encourager la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny en faisant un don via son site web.