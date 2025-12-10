La Fondation acceptera-t-elle de débloquer ses fonds pour rénover l’hôpital?

La mission de base de la fondation est d’améliorer les soins offerts à l’Hôpital de Montmagny. Cela se concrétise normalement par l’achat d’équipements ou d’appareils pour offrir plus de services dans les départements. La nouvelle demande de soutien placée concerne plutôt la mise à niveau du département de psychiatrie, donc de financer des travaux comme la réparation des murs dans cette section de l’Hôpital, car les chambres et les espaces de travails ne répondent plus aux normes, ce qui entraine des enjeux de sécurité autant pour les patients que le personnel. Le projet est évalué à 2,8 M$ et un financement de 1,2 M$ serait demandé à l’organisme.

La directrice de la Fondation, Annick Bélanger, explique que cette demande est inhabituelle, car ce genre de travaux n’est normalement pas soutenu par l’organisme et qu’elle subvient peut-être dans le contexte des coupes budgétaires effectuées dans le réseau de la santé. Elle ajoute toutefois que la demande n’a pas été refusée immédiatement, car elle répond peut-être à sa mission et qu’elle mérite une analyse plus approfondie. « D’une certaine façon, ça vient en aide à la clientèle qui fréquente ce département. Elle n’a pas besoin d’appareils sophistiqués, mais d’installations sécuritaires dont elle ne bénéficie pas actuellement. » Mme Bélanger affirme également que la demande soumise à l’organisme est majeure et serait la totalité des dons remis par la Fondation sur plus d’une année.

Pour le moment, un sondage a été envoyé aux donateurs principaux de la Fondation afin de connaitre leur position sur la question. Le conseil d’administration devra ensuite prendre une décision à la lumière de ces résultats. Lors de sa dernière séance le 26 novembre dernier, le Conseil des maires de la MRC de Montmagny a d’ailleurs adopté une résolution afin de se positionner contre l’usage des dons à la Fondation pour une telle demande.