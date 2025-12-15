1,62 % d’augmentation à Montmagny

À noter que le Journal part sous presse le 15 décembre en après-midi. Les informations contenues dans ce texte sont donc conditionnelles à l’adoption du budget lors de la séance du conseil municipal en soirée.

Montmagny a adopté un budget qui s’élève à 30 050 210 $ pour l’année 2026. Le conseil municipal a réussi à maintenir la hausse du compte de taxes sous la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation qui est d’environ 3,2 %, en présentant une hausse moyenne de 1,62 %. Pour une maison de la valeur moyenne d’environ 241 000 $, cela serait une hausse qui tourne autour de 51 $. La mairesse, Gabrielle Brisebois, souligne le travail de l’administration ainsi que de l’ancien et du nouveau conseil municipal qui ont travaillé sur cet exercice.

Le coût des produits chimiques pour le traitement de l’eau ainsi que l’augmentation plus grande que prévu de la quote-part à la MRC de Montmagny font partie des raisons évoquées pour l’augmentation des dépenses. Les revenus ont toutefois également augmenté, notamment à cause des nouveaux immeubles multilogements, dont ceux de la Place Florimay, dont la valeur dépasse grandement les prédictions du départ.

La dette devrait également continuer de diminuer en 2026. En effet, la dette nette, donc à la charge des contribuables, devrait passer de 30,8 M$ en 2025 à 28,1 M$ en 2026.