1,62 % d’augmentation à Montmagny

Le conseil municipal de Montmagny, mené par la mairesse Gabrielle Brisebois, a adopté son premier budget depuis la dernière élection municipale. Les citoyens de Montmagny pourront s’attendre à une hausse moyenne de 1,62 % sur leur compte de taxes alors que les prévisions budgétaires dépassent pour la première fois les 30 M$.
À noter que le Journal part sous presse le 15 décembre en après-midi. Les informations contenues dans ce texte sont donc conditionnelles à l’adoption du budget lors de la séance du conseil municipal en soirée.
Montmagny a adopté un budget qui s’élève à 30 050 210 $ pour l’année 2026. Le conseil municipal a réussi à maintenir la hausse du compte de taxes sous la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation qui est d’environ 3,2 %, en présentant une hausse moyenne de 1,62 %. Pour une maison de la valeur moyenne d’environ 241 000 $, cela serait une hausse qui tourne autour de 51 $. La mairesse, Gabrielle Brisebois, souligne le travail de l’administration ainsi que de l’ancien et du nouveau conseil municipal qui ont travaillé sur cet exercice.
Le coût des produits chimiques pour le traitement de l’eau ainsi que l’augmentation plus grande que prévu de la quote-part à la MRC de Montmagny font partie des raisons évoquées pour l’augmentation des dépenses. Les revenus ont toutefois également augmenté, notamment à cause des nouveaux immeubles multilogements, dont ceux de la Place Florimay, dont la valeur dépasse grandement les prédictions du départ.
La dette devrait également continuer de diminuer en 2026. En effet, la dette nette, donc à la charge des contribuables, devrait passer de 30,8 M$ en 2025 à 28,1 M$ en 2026.
Pour l’année 2026, la Ville de Montmagny prévoit investir environ 7 462 500 $ dans des dépenses en immobilisation prévue à l’intérieur de son plan triennal d’immobilisations. De ce total, environ 2,2 M$ seront subventionnés par différents programmes gouvernementaux. Il s’agit d’une baisse en investissements comparativement au budget de 2025, mais Mme Brisebois affirme que le projet de stabilisation des berges était un investissement majeur qu’on ne retrouve pas dans la prochaine année. La proportion des investissements éligible à une subvention est aussi plus petite que lors des années précédentes. La mairesse souligne que l’administration sans que les programmes du gouvernement provincial se soient beaucoup resserrés dans la dernière année, il faut donc être plus patient ou prévoir d’autres sources de financement. La Ville pourrait aussi choisir de reporter un projet moins urgent si une demande de subvention était refusée pour réessayer l’an prochain.
Dans les projets qui devraient être réalisés dans la prochaine année, plusieurs concernent l’eau potable de la Ville. Après la remise à niveau du barrage du Lac Morigeau en 2025, des améliorations seront maintenant apportées à la prise d’eau principale de la ville et une nouvelle pompe sera achetée pour l’usine de traitement. La conduite d’aqueduc principale qui passe actuellement sous le parc des maisons mobiles devra être relocalisée, car une section passant près de la rivière bras St-Nicolas est maintenant visible à cause de l’érosion, ce qui la rend vulnérable aux intempéries. Les travaux de remplacement des conduites sur la 3e avenue se poursuivront cette année, la Ville souhaite progresser jusqu’à la 1re avenue. L’ensemble de ces travaux sont estimés à environ 3,7 M$.
L’anneau du parc St-Nicolas pourrait aussi être refait cette année pour un montant estimé à 260 000 $. Mme Brisebois souligne qu’un travail de repavage partiel est fait chaque année, mais que les travaux publics ont constaté au cours de l’été qu’il devenait nécessaire de refaire l’infrastructure qui date d’une vingtaine d’années.